Erzurum'da Aziziye Destanı’nın 149’uncu yıl dönümünde Aziziye Tabyaları’na yürüyüş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erzurum'da Aziziye Destanı’nın 149’uncu yıl dönümünde Aziziye Tabyaları’na yürüyüş

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Erzurum\'da Aziziye Destanı’nın 149’uncu yıl dönümünde Aziziye Tabyaları’na yürüyüş
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Erzurum\'da Aziziye Destanı’nın 149’uncu yıl dönümünde Aziziye Tabyaları’na yürüyüş
Haber Videosu

Aziziye Destanı'nın 149'uncu yıl dönümünde Erzurumlular, sabah selaları ve tarihi çağrıyla Karskapı Şehitliği'nde buluştu. Yüzlerce kişi, 93 Harbi'nde taş, sopa ve baltalarla vatan savunmasına koşan ecdadını anmak için Aziziye Tabyaları'na yürüdü.

(ERZURUM) - Aziziye Destanı'nın 149'uncu yıl dönümünde Erzurumlular, sabah selaları ve tarihi çağrıyla Karskapı Şehitliği'nde buluştu. Yüzlerce kişi, 93 Harbi'nde taş, sopa ve baltalarla vatan savunmasına koşan ecdadını anmak için Aziziye Tabyaları'na yürüdü.

Erzurum'da 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında yazılan Aziziye Destanı'nın 149'uncu yıl dönümü, düzenlenen anma programıyla yaşatıldı. Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Erzurum Tarihine Yürüyor" etkinliğinde yüzlerce vatandaş, 149 yıl önce ecdadının verdiği mücadeleyi anmak için bir araya geldi.

Anma programı, sabah namazının ardından Erzurum'daki camilerden verilen selalar ve tarihi çağrının okunmasıyla başladı.

Aziziye Tabyaları'nın Rus kuvvetlerinin eline geçtiği haberini alan Ayazpaşa Camisi müezzini Abdullah Efendi'nin 149 yıl önceki, "Ey ahali, düşman Aziziye'yi basmış. Allah'ını seven askerin yardımına koşsun" çağrısı bir kez daha yankılandı.

Bu çağrının ardından harekete geçen Erzurumlular, Karskapı Şehitliği'nde buluştu. Burada yapılan duaların ardından Vali Aydın Baruş, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler Aziziye Tabyaları'na doğru yürüyüşe geçti.

NENE HATUN VE KAHRAMANLAR UNUTULMADI

Yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüşün ardından Aziziye Tabyaları önünde toplanan katılımcılar, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Anma töreninde bu mücadelenin tarihi önemi bir kez daha anlatılırken Sultan 2'nci Abdülhamid'in fermanı ve Erzurum halkına gönderdiği teşekkür mesajı da okundu.

Programda Aziziye Destanı'nın simge isimlerinden Nene Hatun'un canlandırıldığı gösteri de yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan çocukların sahnelediği tiyatro gösterisi izleyicilerden ilgi gördü.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından Vali Aydın Baruş ve beraberindekiler Nene Hatun'un kabrini ziyaret ederek çiçek bıraktı.

VALİ BARUŞ: BÖYLE BİR SAVUNMANIN EŞİNE TARİHTE RASTLANMAMIŞTIR

Törende konuşan Erzurum Valisi Baruş, Aziziye Destanı'nın Erzurum ve Türk tarihi açısından taşıdığı öneme değindi. Milletlerin ve şehirlerin hafızasında unutulmayan günler bulunduğunu belirten Baruş, Aziziye Müdafaası'nın Erzurum tarihinin en anlamlı olaylarından biri olduğunu söyledi.

Erzurum'un bin yıllık Türk tarihi boyunca Anadolu'nun savunmasında önemli bir kale olduğunu ifade eden Baruş, şöyle konuştu:

"Erzurum'a Anadolu'nun kilidi unvanını kazandıran esas muharebe Osmanlı-Rus Savaşı'dır. Aziziye Tabyalarında yapılan destansı savunmadır. Bu savunma savaşında Erzurum halkı yaşlısı, çocukları, kadınlarıyla askerinin yanında olmuş, Mareşal Fevzi Çakmak'ın 1934 yılında 9'uncu Kolordu Komutanlığı'na gönderdiği mesajda da belirttiği gibi hiçbir milletin tarihinde yaşanmayacak bir asker-millet savunması örneği vermiştir."

Kaynak: ANKA
AziziyeErzurumYerelSon Dakika

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı Fark tam 12 puan Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fark tam 12 puan
Ünlü oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı Cenazede tek ünlü vardı Ünlü oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede tek ünlü vardı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor
Polis, öğretmen, doktor 2027 memur zammında yeni tablo Polis, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo
Galatasaray’dan gönderilmişti 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı Galatasaray'dan gönderilmişti! 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı
Bakan Işıkhan’dan milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler Bakan Işıkhan'dan milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler
Kenan Yıldız büyük müjdeyi kendi ağzıyla duyurdu Kenan Yıldız büyük müjdeyi kendi ağzıyla duyurdu
Baraj suyu çekildi, 26 yıldır su altında olan tarihi yapılar ortaya çıktı Baraj suyu çekildi, 26 yıldır su altında olan tarihi yapılar ortaya çıktı
Menajeri duyurdu: Batrakov için görüşmeler resmen başlıyor Menajeri duyurdu: Batrakov için görüşmeler resmen başlıyor
Suçlamalar vahim Mustafa Sarıgül’ün dosyası Ankara’ya gönderildi Suçlamalar vahim! Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
HABAŞ’taki facia sonrası korkulu bekleyiş Vatandaşlar sinir krizi geçirdi HABAŞ'taki facia sonrası korkulu bekleyiş! Vatandaşlar sinir krizi geçirdi
Galatasaray’a Osimhen’den kötü haber Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber
16:55
Özgür Özel ile ne konuştular Aliyev cephesinden ilk açıklama geldi
Özgür Özel ile ne konuştular? Aliyev cephesinden ilk açıklama geldi
16:49
İşte İzmir’deki patlamanın nedeni Şirketten açıklama geldi
İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
16:48
İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 10’a yükseldi
İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 10'a yükseldi
16:41
Emre Belözoğlu’ndan Lukaku’ya son şans Ya oyna ya git
Emre Belözoğlu'ndan Lukaku'ya son şans! Ya oyna ya git
16:30
Candan Yüceer AK Parti’ye mi geçiyor İlk açıklama geldi
Candan Yüceer AK Parti'ye mi geçiyor? İlk açıklama geldi
16:25
Galatasaray’a Osimhen’den kötü haber
Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber
16:12
Bakan Göktaş’a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
Bakan Göktaş'a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
16:10
HABAŞ’taki facia sonrası korkulu bekleyiş Vatandaşlar sinir krizi geçirdi
HABAŞ'taki facia sonrası korkulu bekleyiş! Vatandaşlar sinir krizi geçirdi
16:07
Suçlamalar vahim Mustafa Sarıgül’ün dosyası Ankara’ya gönderildi
Suçlamalar vahim! Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
15:48
Galatasaray’dan gönderilmişti 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı
Galatasaray'dan gönderilmişti! 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı
15:40
Adana’da 4.6 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem
15:14
Fatma Betül Sayan Kaya’nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor
Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 17:22:55. #.0.3#
SON DAKİKA: Erzurum'da Aziziye Destanı’nın 149’uncu yıl dönümünde Aziziye Tabyaları’na yürüyüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android