Erzurum\'da Aziziye Destanı’nın 149’uncu yıl dönümünde Aziziye Tabyaları’na yürüyüş

(ERZURUM) - Aziziye Destanı'nın 149'uncu yıl dönümünde Erzurumlular, sabah selaları ve tarihi çağrıyla Karskapı Şehitliği'nde buluştu. Yüzlerce kişi, 93 Harbi'nde taş, sopa ve baltalarla vatan savunmasına koşan ecdadını anmak için Aziziye Tabyaları'na yürüdü.

Erzurum'da 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında yazılan Aziziye Destanı'nın 149'uncu yıl dönümü, düzenlenen anma programıyla yaşatıldı. Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Erzurum Tarihine Yürüyor" etkinliğinde yüzlerce vatandaş, 149 yıl önce ecdadının verdiği mücadeleyi anmak için bir araya geldi.

Anma programı, sabah namazının ardından Erzurum'daki camilerden verilen selalar ve tarihi çağrının okunmasıyla başladı.

Aziziye Tabyaları'nın Rus kuvvetlerinin eline geçtiği haberini alan Ayazpaşa Camisi müezzini Abdullah Efendi'nin 149 yıl önceki, "Ey ahali, düşman Aziziye'yi basmış. Allah'ını seven askerin yardımına koşsun" çağrısı bir kez daha yankılandı.

Bu çağrının ardından harekete geçen Erzurumlular, Karskapı Şehitliği'nde buluştu. Burada yapılan duaların ardından Vali Aydın Baruş, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler Aziziye Tabyaları'na doğru yürüyüşe geçti.

NENE HATUN VE KAHRAMANLAR UNUTULMADI

Yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüşün ardından Aziziye Tabyaları önünde toplanan katılımcılar, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Anma töreninde bu mücadelenin tarihi önemi bir kez daha anlatılırken Sultan 2'nci Abdülhamid'in fermanı ve Erzurum halkına gönderdiği teşekkür mesajı da okundu.

Programda Aziziye Destanı'nın simge isimlerinden Nene Hatun'un canlandırıldığı gösteri de yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan çocukların sahnelediği tiyatro gösterisi izleyicilerden ilgi gördü.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından Vali Aydın Baruş ve beraberindekiler Nene Hatun'un kabrini ziyaret ederek çiçek bıraktı.

VALİ BARUŞ: BÖYLE BİR SAVUNMANIN EŞİNE TARİHTE RASTLANMAMIŞTIR

Törende konuşan Erzurum Valisi Baruş, Aziziye Destanı'nın Erzurum ve Türk tarihi açısından taşıdığı öneme değindi. Milletlerin ve şehirlerin hafızasında unutulmayan günler bulunduğunu belirten Baruş, Aziziye Müdafaası'nın Erzurum tarihinin en anlamlı olaylarından biri olduğunu söyledi.

Erzurum'un bin yıllık Türk tarihi boyunca Anadolu'nun savunmasında önemli bir kale olduğunu ifade eden Baruş, şöyle konuştu:

"Erzurum'a Anadolu'nun kilidi unvanını kazandıran esas muharebe Osmanlı-Rus Savaşı'dır. Aziziye Tabyalarında yapılan destansı savunmadır. Bu savunma savaşında Erzurum halkı yaşlısı, çocukları, kadınlarıyla askerinin yanında olmuş, Mareşal Fevzi Çakmak'ın 1934 yılında 9'uncu Kolordu Komutanlığı'na gönderdiği mesajda da belirttiği gibi hiçbir milletin tarihinde yaşanmayacak bir asker-millet savunması örneği vermiştir."