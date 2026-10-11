Erzurum Aziziye\'de manevra yapan çöp kamyonu 2 çocuk annesinin ölümüne neden oldu

ERZURUM'da çöp kamyonunun çarptığı 2 çocuk annesi Elif Kaya (47), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Aziziye ilçesi Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. Aziziye Belediyesi'ne ait, E.Ö. (27) yönetimindeki 25 AEN 285 plakalı çöp kamyonu, manevra yaptığı sırada, elinde poşetlerle önünden geçen 2 çocuk annesi Elif Kaya'ya çarptı. Kamyonun altında kalan Kaya, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Elif Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Kaya'nın yakınları, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kaya'nın cansız bedeni, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü E.Ö. gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.