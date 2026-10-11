Erzurum Aziziye'de manevra yapan çöp kamyonu 2 çocuk annesinin ölümüne neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum Aziziye'de manevra yapan çöp kamyonu 2 çocuk annesinin ölümüne neden oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum Aziziye\'de manevra yapan çöp kamyonu 2 çocuk annesinin ölümüne neden oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Aziziye ilçesi Ilıca Mahallesi'nde öğle saatlerinde Aziziye Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, manevra sırasında 47 yaşındaki 2 çocuk annesine çarptı. Kamyonun altında kalan 2 çocuk annesi olay yerinde yaşamını yitirirken sürücü gözaltına alındı ve inceleme başlatıldı.

ERZURUM'da çöp kamyonunun çarptığı 2 çocuk annesi Elif Kaya (47), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Aziziye ilçesi Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. Aziziye Belediyesi'ne ait, E.Ö. (27) yönetimindeki 25 AEN 285 plakalı çöp kamyonu, manevra yaptığı sırada, elinde poşetlerle önünden geçen 2 çocuk annesi Elif Kaya'ya çarptı. Kamyonun altında kalan Kaya, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Elif Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Kaya'nın yakınları, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kaya'nın cansız bedeni, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü E.Ö. gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
İnceleme3. SayfaAziziyeErzurumGüncelIlıcaÇocukKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar
Türkiye’nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı Türkiye'nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı
Tokat’ta neler oluyor 1400 kişi hastanelere akın etti Tokat'ta neler oluyor? 1400 kişi hastanelere akın etti
Aldatılan kocadan ters köşe Karısına hayatının şokunu yaşattı Aldatılan kocadan ters köşe! Karısına hayatının şokunu yaşattı
Ayakkabı devi 17 mağazasını kapatıyor Yüzde 50’ye varan indirim başladı Ayakkabı devi 17 mağazasını kapatıyor! Yüzde 50'ye varan indirim başladı
Okuldan dönen kız, annesini yatağında ölü buldu Haberi alan yakınları evin önünde birbirine girdi Okuldan dönen kız, annesini yatağında ölü buldu! Haberi alan yakınları evin önünde birbirine girdi
15:49
İkiz gibiler Eren Elmalı ve Carlos Alcaraz arasında dikkat çeken benzerlik
İkiz gibiler! Eren Elmalı ve Carlos Alcaraz arasında dikkat çeken benzerlik
15:36
Türk iş insanının lüks villasına silahlı baskın 54 milyonunu çaldılar
Türk iş insanının lüks villasına silahlı baskın! 54 milyonunu çaldılar
15:33
Konyaspor ile RAMS Başakşehir berabere kaldı
Konyaspor ile RAMS Başakşehir berabere kaldı
14:58
11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı Otobüsün son görüntüleri kamerada
11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı! Otobüsün son görüntüleri kamerada
14:56
Bakan Memişoğlu’ndan sigara satışında kimlik şartıyla ilgili yeni açıklama
Bakan Memişoğlu'ndan sigara satışında kimlik şartıyla ilgili yeni açıklama
14:50
Eda Ece’den rol şartı Evlilik ve annelik sonrası kararını anlattı
Eda Ece’den rol şartı! Evlilik ve annelik sonrası kararını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 15:52:53. #.0.2#
SON DAKİKA: Erzurum Aziziye'de manevra yapan çöp kamyonu 2 çocuk annesinin ölümüne neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei