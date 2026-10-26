Erzurumlu heykeltıraş Doğan, Çankırı Belediyesi için pandemi anıtı üzerinde çalışıyor - Son Dakika
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Erzurumlu heykeltıraş Doğan, Çankırı Belediyesi için pandemi anıtı üzerinde çalışıyor

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Erzurumlu heykeltıraş Doğan, Çankırı Belediyesi için pandemi anıtı üzerinde çalışıyor
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Erzurumlu heykeltıraş Volkan Doğan, Aziziye ilçesindeki atölyesinde kilden heykeller üretiyor ve bunları yurt içi ile yurt dışına gönderiyor. Doğan, Çankırı Belediyesi için pandemi anıtı ve madenci heykeli üzerinde çalışıyor; Erzurum'da 8, Almanya'da 18 heykeli bulunuyor.

ERZURUMLU heykeltıraş Volkan Doğan, yurt içi ve yurt dışından gelen taleplerle Aziziye ilçesindeki atölyesinde kilden heykeller yapıyor. Almanya, İsviçre, İsveç, Avusturya, ABD, Rusya ve Katar'a heykel gönderen Doğan, atölyesinde Çankırı Belediyesi'nin istediği pandemi anıtı ile kılıç dişli kaplan ve madenci heykeli üzerinde çalışmasını sürdürüyor.

Atatürk Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nden 2009 yılında mezun olan Doğan, bir süre akademik çalışma yaptıktan sonra Aziziye ilçesindeki küçük sanayi sitesinde atölye açtı. Atölyesinde anıt heykeller ve rölyefler yapan Doğan'ın eserleri Türkiye'nin dört bir yanında park ve bahçeleri süslüyor. Son olarak Çankırı Belediyesi'nin talebi üzerine 2019-2023 yılları arasında dünyayı sarsan pandemi anıtı, kılıç dişli kaplan ve madenci heykelini tamamlayan Doğan, gelen talepleri karşılamak için çalışmasını sürdürüyor.

Volkan Doğan, Türkiye'nin dört bir yanından gelen taleplerin yanı sıra farklı ülkelere de heykel gönderdiğini söyledi. Doğan, "Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz. Avrupa'da Almanya, Bulgaristan, İsviçre, İsveç, Avusturya'ya ihracat yaptık. Bunun yanında Amerika, Rusya heykel gönderdik. Katar'a at heykeli gönderdik. Kıbrıs'ta kendim giderek çalışmıştım. Yani sadece Türkiye değil birçok ülkede heykelimiz var. Atölyemiz Erzurum'da ancak yelpazesi oldukça genişledi. Bu da atölyedeki ekibin kalitesi ve çıkan işlerin kalitesiyle oldu" diye konuştu.

Avrupa'dan gelen taleplerin daha çok şahıs heykelleri olduğunu söyleyen Doğan, "Avrupa'ya ihraç ettiğimiz çalışmaların yüzde 90'ı kişiye özel, Yakınlarının heykellerini istiyorlar" dedi.

Atölyede işin yoğunluğuna göre çalışma ekibinin sayısının değiştiğini belirten Doğan, çalışan sayısının 10'a çıktığını bazen de 3'e kadar düştüğünü belirtti. Doğan, iş yoğunlaştığı zaman Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden de destek aldığını kaydetti.

ERZURUM'DA 8, ALMANYA'DA 18 HEYKELİM VAR

Türkiye'nin her tarafına heykel gönderdiğini anlatan Doğan, daha çok İstanbul, Bursa, İzmir gibi büyük kentlerden talep geldiğini bildirdi. Erzurum'dan heykel konusunda fazla bir talep olmadığını anlatan Doğan, şunları söyledi:

"Erzurum'daki ilgisizliğin sebebini çözemedik. Erzurum'da 8 adet heykelim var, Almanya'da 18 tane heykelim var. Bu işi yaparken üzüldüğüm en büyük noktada bu. Bizim eksikliğimiz mi bilemiyorum. Biz burada Erzurum'a hizmet etmeye hazırız. Erzurum için yapacağımız çok şey var. Erzurum'un tarihini, kültürünü yansıtan bir şeyler yapmak için buradayız.

Kaynak: DHA
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