Diyarbakır\'da araç kaputunda doğan yavru kediler itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı

Diyarbakır'da araç kaputunda doğan yavru kediler itfaiye ekibi tarafından kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi'nde bir aracın kaputunda doğum yapan kedi fark edilince durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye eri, kaputtaki yavru kedileri sağlıklı şekilde çıkararak kartona koyup güvenli alana aldı.
Diyarbakır'da aracın kaputunda doğan kediler, itfaiye eri tarafından çıkartıldı.
Merkez Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'nde aracın kaputunda doğum yapan kedinin fark edilmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kaputtaki yavru kediler, bir itfaiye eri tarafından sağlıklı bir şekilde çıkartıldı. Kediler, kartona konularak güvenli alana alındı.
Kaynak: İHA
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