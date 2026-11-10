Yenişehir’de Atatürk, vefatının 88. yılında anıldı

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde Yenişehir Heykel Meydanı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törenin ardından açıklamalarda bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Cumhuriyete sahip çıkmanın ve gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakmanın önemini vurguladı.

Yenişehir'de, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla anma töreni gerçekleştirildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasının yad edildiği törende, Milli Mücadele'nin ve Cumhuriyetin kuruluşunun önemi bir kez daha vurgulandı.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimizin bağımsızlık mücadelesine önderlik ettiğini belirten Başkan Ercan Özel, "Atatürk'ün önderliğinde büyük fedakarlıklarla kurulan Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizi her alanda daha ileriye taşımak ve gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakmak hepimizin ortak sorumluluğu" dedi.

Cumhuriyetin temel değerlerini ve Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını yaşatmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Ercan Özel, "Yenişehir Belediyesi olarak tarihimize ve milli değerlerimize sahip çıkarken gençlerimizin bilim ve aklın ışığında yetişmesi, üretmesi ve ülkemizin geleceğine katkı sunması için çalışıyoruz" diye konuştu. Başkan Ercan Özel, açıklamasını "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanımız uğruna canlarını feda eden bütün aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" sözleriyle tamamladı.