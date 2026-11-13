Bursa Yenişehir'de 2 kilo 160 gram kubar esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi - Son Dakika
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Bursa Yenişehir'de 2 kilo 160 gram kubar esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi

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Bursa Yenişehir\'de 2 kilo 160 gram kubar esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi
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Bursa Yenişehir'de bağ evine düzenlenen jandarma operasyonunda 2 kilo 160 gram kubar esrar olduğu değerlendirilen madde, 50 gram esrar tohumu ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alınırken, şüphelinin örnekleri alındı ve soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde jandarma ekiplerince bir bağ evine düzenlenen operasyonda 2 kilo 160 gram kubar esrar olduğu değerlendirilen madde ile çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde bulunan bir bağ evine, Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve narkotik köpek unsurlarınca operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda 2 kilo 160 gram kubar esrar olduğu değerlendirilen madde, 50 gram esrar tohumu, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tüfek ve 4 fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 65 yaşındaki K.S.'nin kan ve idrar örnekleri alınırken, şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa Yenişehir'de 2 kilo 160 gram kubar esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi - Son Dakika
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