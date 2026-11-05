Bursa Yenişehir'de Millet Bahçesi çarşı projesi mecliste 13 ret oyuyla reddedildi - Son Dakika
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Bursa Yenişehir'de Millet Bahçesi çarşı projesi mecliste 13 ret oyuyla reddedildi

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Bursa Yenişehir\'de Millet Bahçesi çarşı projesi mecliste 13 ret oyuyla reddedildi
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Bursa Yenişehir'de Millet Bahçesi'ne planlanan çarşı projesi belediye meclisinde 13 ret oyuyla kabul edilmedi. Oylamada AK Parti'den 6 kabul oyu çıkarken MHP'li meclis üyeleri alanın uygun olmadığı gerekçesiyle ret verdi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Millet Bahçesi'ne yapılması planlanan çarşı projesi, belediye meclisinde yapılan oylamada 13 ret oyuyla kabul edilmedi. Oylama sırasında AK Parti grubundan 3 meclis üyesinin salon dışına çıkması dikkat çekerken, 6 AK Partili üye projeye kabul oyu verdi.

Yenişehir Millet Bahçesi içerisinde hayata geçirilmesi planlanan çarşı projesi, belediye meclisinde tartışmalara neden oldu. Projenin yapılacağı alanla ilgili madde, mecliste yapılan oylamada yeterli kabul oyuna ulaşamayarak reddedildi.

Oylama sırasında muhalefet partilerinin yanı sıra Cumhur İttifakı ortağı MHP'li meclis üyeleri de ret oyu kullandı. AK Parti grubundan ise 3 meclis üyesinin oylama esnasında salon dışına çıkması dikkat çekti. Yapılan oylamada 13 ret oyuna karşılık AK Parti grubundan 6 üye kabul oyu kullandı.

Öte yandan MHP'li meclis üyelerinin projeye karşı olmadıkları, ancak çarşı için Millet Bahçesi içerisinde belirlenen alanın uygun olmadığını düşündükleri gerekçesiyle ret oyu verdikleri öğrenildi.

Mecliste yapılan oylamada 13 ret, 6 kabul oyu kullanıldı. Ret oylarının 4'ü MHP, 4'ü Yeni Parti, 3'ü İYİ Parti, 1'i Koray Aydın ve 1'i Servet Çetik'ten geldi. AK Parti grubundan 6 meclis üyesi ise projenin kabulü yönünde oy kullandı. Oylama sırasında AK Parti grubundan 3 üye salon dışına çıkarken, 3 meclis üyesi de toplantıya katılmadı.

Kaynak: İHA
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