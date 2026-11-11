TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Yenişehir Ticaret Borsası heyetine birlik mesajı verdi - Son Dakika
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Yenişehir Ticaret Borsası heyetine birlik mesajı verdi

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Yenişehir Ticaret Borsası heyetine birlik mesajı verdi
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Yenişehir Ticaret Borsası'nda yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, heyeti tebrik ederek 'Ülkemiz için hep birlikte çalışma zamanı' mesajını verdi.

Yenişehir Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen seçimlerin ardından yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Ahmet Aydın, Meclis Başkanı Tuncay Kara, yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Yenişehir Ticaret Borsası'nda yapılan seçimler sonucunda yeniden göreve gelen Başkan Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet tebrik edilerek yeni dönem için başarı dilekleri iletildi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Yenişehir Ticaret Borsası yönetimini ve meclis üyelerini tebrik ederek, ilçenin geleceğine yönelik çalışmaların yeni dönemde de başarıyla devam edeceğine inandığını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, seçimlerin Yenişehir için hayırlı olmasını dileyerek, "Ülkemiz için hep birlikte çalışma zamanı" mesajını verdi.

Kaynak: İHA
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