Yenişehir Belediyespor, Mudanya deplasmanında 2-0 kazanarak 7 puana ulaştı

Yenişehir Belediyespor Futbol Takımı, PGL'de oynadığı üçüncü maçta Mudanya Şükrüçavuş Spor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek puanını 7'ye yükseltti.

PGL'de başarılı performansını sürdüren Yenişehir Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Mudanya Şükrüçavuş Spor karşısında ilk yarının uzatma dakikalarında öne geçti. 45+1'inci dakikada Mehmet Kalkan'ın attığı golle soyunma odasına 1-0 üstün giren sarı-lacivertliler, 59'uncu dakikada Fatih Özçelik'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Yenişehir temsilcisi, üçüncü hafta sonunda puanını 7'ye yükselterek ligde 3. sıraya yerleşti.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, "Takımımız, deplasmanda aldığı 2-0'lık galibiyetle gücünü ve kazanma kararlılığını bir kez daha gösterdi. Sahada son düdüğe kadar mücadele eden futbolcularımızı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.