18. yüzyıl konağı Şemaki Evi Müzesi, restorasyonun ardından Bursa'da yeniden açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

18. yüzyıl konağı Şemaki Evi Müzesi, restorasyonun ardından Bursa'da yeniden açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde uzun yıllardır kapalı olan Şemaki Evi Müzesi, restorasyon ve tadilatın ardından yeniden hizmete açıldı. 18. yüzyıl Osmanlı sivil mimarisini temsil eden konak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz'ın katıldığı törenle ziyarete sunuldu.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde uzun yıllardır kapalı olan ve restorasyonu tamamlanan sivil mimari örneği Şemaki Evi Müzesi yeniden açıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, açılış töreninde, Bursa'nın fethinin 700. yılında bir medeniyetin, cihan imparatorluğunun neşvünema bulduğu topraklarda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yenişehir ilçesinin Bursa'nın kalbi olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Burada Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle, Bursa Valiliği himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürü ve Yenişehir Belediye Başkanımızın gayretleriyle fiziki varlığı bir yana temsil ettiği değer, tarihi misyonu, kimliği, kişiliğiyle çok özel, çok tematik bir yapının ihyasından sonra onunla şerefyap olmak, gezmek, görmek için bir arada bulunuyoruz. Bu son derece önemli Şemaki Evi, bir yönüyle 18. yüzyıl Osmanlı sivil mimarisini temsil ederken, bir yönüyle kayıp coğrafyalarımızın, yitik coğrafyalarımızın orada oluşan hazin hikayelerin, dramatik hayatların, terk edilen hatıraların, geride bırakılan özlemlerin, asırlarca süren ve yokmuş gibi muamele gören hayatların bir ifadesi."

Yılmaz, Şemaki Evi'nin manidar, duygulu, vefakar, insanın ve toplumun, devletin ve milletin, var olmanın, bir olmanın, beraber olmanın özel, güzel, hoş bir hikayesini anlattığını ifade ederek, "Her şeyiyle bizim, her vasfıyla, her unsuruyla, her değeri bizim hikayemiz. Var oluşumuzun, çekilişimizin, ilerleyişimizin, yeniden dirilişimizin, mazimizle buluşmamızın hikayesi." diye konuştu.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman'ın da konuştuğu törende, daha sonra açılış kurdelesi kesildi.

Azerbaycan'ın Şemah kasabasından göç ederek Yenişehir'e yerleşen köklü Şemaki ailesinin 18. yüzyılda inşa ettirdiği, kalem işleriyle bezeli ve 1991 yılında müze olarak halkın hizmetine sunulan konağın kapsamlı restorasyon ve tadilat çalışmalarının ardından yeniden hizmete açılış törenine Şemaki ailesi mensupları da katıldı.

Kaynak: AA
Coşkun YılmazKültür SanatYenişehirOsmanlıTurizmBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Ünlü oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı Cenazede tek ünlü vardı Ünlü oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede tek ünlü vardı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor
Polis, öğretmen, doktor 2027 memur zammında yeni tablo Polis, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo
Galatasaray’dan gönderilmişti 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı Galatasaray'dan gönderilmişti! 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı
Bakan Işıkhan’dan milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler Bakan Işıkhan'dan milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler
17:24
Milletvekilleri, Bakan Gürlek’in önünde birbirlerine girdiler
Milletvekilleri, Bakan Gürlek'in önünde birbirlerine girdiler
16:52
Fon soruşturması kapsamında Enver Çevik yeniden gözaltına alındı
Fon soruşturması kapsamında Enver Çevik yeniden gözaltına alındı
16:49
İşte İzmir’deki patlamanın nedeni Şirketten açıklama geldi
İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
16:48
İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 10’a yükseldi
İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 10'a yükseldi
16:41
Emre Belözoğlu’ndan Lukaku’ya son şans Ya oyna ya git
Emre Belözoğlu'ndan Lukaku'ya son şans! Ya oyna ya git
16:28
Gürkan Uygun’un acı günü Babasını son yolculuğuna uğurladı
Gürkan Uygun'un acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 17:47:21. #7.12#
SON DAKİKA: 18. yüzyıl konağı Şemaki Evi Müzesi, restorasyonun ardından Bursa'da yeniden açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android