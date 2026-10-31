Diyarbakır Yenişehir\'de çocuğun parmağına sıkışan metal itfaiyece kesilerek çıkarıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir çocuğun parmağına sıkışan metal, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Edinilen bilgilere göre, Dönümlü Mahallesi'ndeki bir apartmanda çocuğun oynadığı metal parmağına sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin çalışmaları sonucu metal kesilerek çıkartıldı.