Diyarbakır Yenişehir'de çocuğun parmağına sıkışan metal itfaiyece kesilerek çıkarıldı - Son Dakika
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Diyarbakır Yenişehir'de çocuğun parmağına sıkışan metal itfaiyece kesilerek çıkarıldı

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Diyarbakır Yenişehir\'de çocuğun parmağına sıkışan metal itfaiyece kesilerek çıkarıldı
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Diyarbakır Yenişehir\'de çocuğun parmağına sıkışan metal itfaiyece kesilerek çıkarıldı
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki Dönümlü Mahallesi'nde bir apartmanda çocuğun parmağına sıkışan metal, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası adrese gelen itfaiye erleri, metali kesip çıkardı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir çocuğun parmağına sıkışan metal, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Edinilen bilgilere göre, Dönümlü Mahallesi'ndeki bir apartmanda çocuğun oynadığı metal parmağına sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin çalışmaları sonucu metal kesilerek çıkartıldı.

Kaynak: İHA
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