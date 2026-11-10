Atatürk\'ün 88. yıl dönümünde Mersin\'de iş merkezi cephesi bayraklarla aydınlatıldı

Mersin'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümünde bir iş merkezinin dış cephesi, Atatürk'ün portresi ve Türk bayraklarıyla aydınlatıldı.

Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde Mersin'de çeşitli etkinliklerle anıldı. Yenişehir ilçesinde bulunan bir iş merkezinin dış cephesine, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla özel ışıklandırma yapıldı. Binanın dış cephesine LED ışıklarla Atatürk'ün portresi ve Türk bayrakları yansıtıldı. Gece karanlığında kırmızı ve beyaz ışıklarla aydınlatılan iş merkezi, ortaya çıkan görüntülerle dikkat çekti. Kentin farklı noktalarından görülebilen ışıklandırma, dronla havadan görüntülendi.