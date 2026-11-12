HABAŞ\'taki patlamada hayatını kaybeden işçi Suruç\'ta toprağa verildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ Demir Çelik tesislerinde meydana gelen patlamada ağır yaralanıp tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden Abdullah Kılıç (44), memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde 9 Kasım'da HABAŞ Demir Çelik tesislerinde meydana gelen patlamada ağır yaralanan Abdullah Kılıç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Kılıç'ın cenazesi, kara yoluyla memleketi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine getirildi. Kılıç'ın cenazesi, kırsal Yenişehir Mahallesi'nde düzenlenen törenin ardından gözyaşları ve Kürtçe ağıtlar eşliğinde toprağa verildi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtilen Kılıç'ın ölümü, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Öte yandan aynı fabrikada farklı vardiyada çalışan Kılıç'ın kuzeni Mehmet Demir, patlamada arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını ve psikolojisinin bozulduğunu söyledi.