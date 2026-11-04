Karaman'da iki grup silahlı kavgaya tutuştu, 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Karaman'da iki grup silahlı kavgaya tutuştu, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Karaman\'da iki grup silahlı kavgaya tutuştu, 1\'i ağır 2 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Karaman\'da iki grup silahlı kavgaya tutuştu, 1\'i ağır 2 kişi yaralandı
Haber Videosu

Karaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı; kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KARAMAN'da 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar tedaviye alındı, polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 00.30 sıralarında, Yenişehir Mahallesi Abdullah Sabri Ülgen Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırırken, 1 kişi araçtan aldığı pompalı tüfekle çevreye ateş etti. Fevzi D. (17) saçma ve yumruklarla, Halil A. (16) ise darbedilip yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Halil A.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Eğitim ve Araştırma Hastanesi3. SayfaKaramanGüncelKavgaPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD seçimlerinde sürpriz İlk sonuçlarda Trump’a büyük şok ABD seçimlerinde sürpriz! İlk sonuçlarda Trump'a büyük şok
Sandıkta ağır darbe yiyen Trump’tan şaşırtan İran itirafı Sandıkta ağır darbe yiyen Trump'tan şaşırtan İran itirafı
AK Parti’den Fatma Betül için olay çağrı Salon ayakta alkışladı AK Parti'den Fatma Betül için olay çağrı! Salon ayakta alkışladı
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak
Televizyon dünyasında büyük kriz Diziler birer birer ekrandan çekiliyor Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler birer birer ekrandan çekiliyor
Deniz Undav’dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt Deniz Undav'dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt
ABD’de bir devir kapandı 30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor ABD'de bir devir kapandı! 30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor
Seçim sonrası Obama’dan Trump’a çok konuşulacak mesaj Seçim sonrası Obama'dan Trump'a çok konuşulacak mesaj
10:52
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı İşte Meclis’e geleceği tarih
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih
10:49
Arda Güler’in görüntüsü internete bomba gibi düştü
Arda Güler'in görüntüsü internete bomba gibi düştü
10:39
Cami minaresine yıldırım düştü Dehşet anları anbean kamerada
Cami minaresine yıldırım düştü! Dehşet anları anbean kamerada
10:31
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü Trump’a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
10:29
Kentin kaderi ona bağlı “Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır“ dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
Kentin kaderi ona bağlı! "Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
10:20
Barış Alper anlattı Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
Barış Alper anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
10:10
Trump’ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
Trump'ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı! ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
10:05
Görüntü Türkiye’den Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 11:05:03. #.0.2#
SON DAKİKA: Karaman'da iki grup silahlı kavgaya tutuştu, 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android