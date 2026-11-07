Mardin Artuklu'da sağanak cadde ve sokakları su altında bıraktı, bazı evleri de bastı - Son Dakika
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Mardin Artuklu'da sağanak cadde ve sokakları su altında bıraktı, bazı evleri de bastı

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Mardin Artuklu\'da sağanak cadde ve sokakları su altında bıraktı, bazı evleri de bastı
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Mardin Artuklu'da öğleden sonra yaklaşık yarım saat süren sağanak cadde ve sokakları suyla doldurdu; araçlar ilerlemekte, yayalar yürümekte zorlandı. Yenişehir ve 13 Mart mahallelerinde bazı ev, iş yeri ve depoları su basarken MARSU ile Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken yayalar ise yürümekte zorlandı.

Artuklu ilçesinde öğleden sonra yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu. Araçlar suyla kaplanan yollarda ilerlemekte zorlanırken, yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar, yürümekte güçlük çekti. Yenişehir ve 13 Mart mahallelerinde kot seviyesinin altında bulunan bazı ev, iş yeri ve depolarını da bastı. Su baskınlarının yaşandığı bölgelerde Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU) ile Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
YenişehirYayalarArtukluGüncelMardinYaşamSon Dakika

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