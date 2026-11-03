Yenişehir\'de kullanılmayan erkek öğrenci yurdu için yeniden açılış çalışması başladı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kullanılmayan erkek öğrenci yurdunun eksikliklerinin tamamlanarak yeniden hizmete açılması için çalışmalar başladı.

Yenişehir'de kullanılmayan Erkek öğrenci yurdunun yeniden hizmete alınmasıyla ilçede yurt sorunu büyük ölçüde çözülmüş olacak. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri, Yenişehir Mili Eğitim Müdürü Hüseyin İnci ile birlikte Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer'i makamında ziyaret ederek ilçede kullanılmayan erkek öğrenci yurdunun hizmete açılması için görüştü. Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "İlçemizin en önemli ihtiyaçlarından birisi öğrenci yurdu barınma sorunudur. Yüksek okulumuzda bin 100'e yakın öğrenci varken bunların yüzde 20'si yurt sorunundan dolayı kayıtları donduruyor yada üniversiteyi bırakıyorlar. Bu ilçemiz için büyük bir eksikliktir. Geçtiğimiz haftalarda öğrencilerimizin sesini duyarak onların taleplerini dinledik. Derhal ilçemizde kullanılmayan öğrenci yurdunun hizmete geçmesi için Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer'i makamında ziyaret ederek konunun ciddiyetini kendilerine aktardık" dedi.