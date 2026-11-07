Diyarbakır Yenişehir\'de traktör park halindeki otomobile çarptı, ölü yaralı yok

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki 2. Sanayi Sitesi'nde traktörün park halindeki otomobile çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Seyrantepe Sanayi Mahallesi'nde bulunan 2. Sanayi Sitesi'nde sürücüsünü direksiyon hakimiyeti kaybettiği traktör, park halindeki otomobile çarptı. Kazada, ölen ya da yaralanan olmadı. Maddi hasarlı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.