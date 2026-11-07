Diyarbakır Yenişehir\'de traktör park halindeki otomobile çarptı, ölü yaralı yok

Diyarbakır Yenişehir'de traktör park halindeki otomobile çarptı, ölü yaralı yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 2. Sanayi Sitesi'nde kontrolden çıkan traktör park halindeki bir otomobile çarptı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, maddi hasar oluşan kaza iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki 2. Sanayi Sitesi'nde traktörün park halindeki otomobile çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Seyrantepe Sanayi Mahallesi'nde bulunan 2. Sanayi Sitesi'nde sürücüsünü direksiyon hakimiyeti kaybettiği traktör, park halindeki otomobile çarptı. Kazada, ölen ya da yaralanan olmadı. Maddi hasarlı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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