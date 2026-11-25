Dicle Üniversitesinin yeni rektörlük binasında kaba inşaat büyük oranda tamamlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dicle Üniversitesinin 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan rektörlük binası, TOKİ işbirliğiyle 5 bin 109 metrekare alanda yeniden inşa ediliyor. Martta başlanan yeni binanın kaba inşaatı büyük oranda tamamlandı, bina akademik ve idari personele çalışma alanı sunacak.
Diyarbakır'da Dicle Üniversitesinin yeni rektörlük binasının yapımı sürüyor.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde ağır hasar alan rektörlük binası yıkılarak mart ayında yerinde yeni bina yapımına başlandı.
TOKİ işbirliği ile yerinde dönüşüm çalışmaları kapsamında 5 bin 109 metrekare alanda yapımı süren binanın kaba inşaatı büyük oranda tamamlandı.
Deprem yönetmeliğine ve inşaat alanındaki teknolojik yeniliklere uygun olarak yapılan yeni rektörlük binası, akademik ve idari personele modern çalışma alanı sunacak.
Kaynak: AA
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