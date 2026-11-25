Diyarbakır'da Dicle Üniversitesinin yeni rektörlük binasının yapımı sürüyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde ağır hasar alan rektörlük binası yıkılarak mart ayında yerinde yeni bina yapımına başlandı.

TOKİ işbirliği ile yerinde dönüşüm çalışmaları kapsamında 5 bin 109 metrekare alanda yapımı süren binanın kaba inşaatı büyük oranda tamamlandı.

Deprem yönetmeliğine ve inşaat alanındaki teknolojik yeniliklere uygun olarak yapılan yeni rektörlük binası, akademik ve idari personele modern çalışma alanı sunacak.