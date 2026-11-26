İtfaiye ekipleri, Diyarbakır Yenişehir'de iş yerinde çıkan yangını büyümeden söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'ndeki iş yerinde baca kısmından yoğun duman yükseldiği ihbarı alınınca itfaiye ekipleri harekete geçti. Ekipler, iş yerinde çıkan yangını büyümeden kontrol altına alıp söndürdü; yangının çıkış nedeniyle inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Olay Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinin baca kısmından yoğun duman yükseldiği yönünde gelen ihbar üzerine itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesi sonucunda, yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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