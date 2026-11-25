Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde cumhuriyet tarihi boyunca görev başında şehit olan 197 öğretmen anısına "Maarif Şehitleri Vefa Ormanı" kuruldu.

Silvan Sosyal Bilimler Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe Jandarma Komando Alay Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Gümüşoğlu, Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Önder Andiç, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Program kapsamında öğrencilerle birlikte 197 eğitim şehidinin hatırasını yaşatmak amacıyla 197 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe ilişkin açıklama yapan Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Önder Andiç, eğitim şehitlerinin hatırasını gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını belirterek, "24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle cumhuriyet tarihimizde şehit olmuş 197 öğretmen adına, 197 fidanlık Maarif Şehitleri Vefa Ormanımızı oluşturduk. Her bir şehidimizin anısını yaşatmak için isimlerinin, şehadet yerlerinin ve tarihlerinin yer aldığı künyeler hazırladık. Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerimiz ile fidanlarımızı toprakla buluşturduk" dedi.

Gerçekleştirilen etkinlikle eğitim uğruna canını feda eden öğretmenler rahmet, minnet ve saygıyla anılırken, isimlerinin fidanlarda ve hatıralarının yüreklerde yaşamaya devam edeceği vurgulandı.