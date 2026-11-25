Sinek Çayı'nda debi, Çermik'teki sağanağın etkisiyle sonbaharda erken arttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki Sinek Çayı'nda su debisi, etkili sağanak yağışın ardından sonbaharda erken yükseldi. Tarihi Haburman Köprüsü altından geçen çayın debisi genellikle kışın artarken, kanyonu her yıl binlerce turist ziyaret ediyor.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan Sinek çayında debi yükseldi.
İlçede etkili olan sağanak yağış, tarihi Haburman Köprüsü altından geçen Sinek Çayının su debisini arttırdı. Genellikle kış mevsiminde artan Sinek Çayının debisi, bu yıl sonbahar mevsiminin yağışlı geçmesi ile birlikte erken yükseldi. Turizm beldesi ilçede yer alan Sinek Çayı kanyonunu her yıl binlerce turist ziyaret ediyor.
Kaynak: İHA
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