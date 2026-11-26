Batman'da yaşadığı sağlık sorunları üzerine başvurduğu Diyarbakır'daki Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesindeki tetkiklerde yaşamı tehdit eden nötropenik enterokolit (tiflit) tanısı konulan 70 yaşındaki Sübhiyye Durak, hastalığından erken teşhis ve medikal tedaviyle kurtuldu.

Yaklaşık 4 yıl önce meme kanseri tanısı konulan 1 çocuk annesi Durak, bu hastalıkla mücadelesi sürerken geçen yıl gelişen ateş, ishal ve karın ağrısı şikayetleriyle Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine başvurdu.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yunus Demirkol ve ekibince yapılan tetkik ve görüntülemeler sonucu Durak'ta, genellikle ağır kemoterapi gören hastalarda gelişen ve nadir görülen, bağışıklık sisteminin aşırı zayıflaması nedeniyle ortaya çıkan ciddi bir kalın bağırsak iltihabı olan tiflit hastalığı tespit edildi.

Kanserle mücadelesinde aktif kemoterapi almayıp yalnızca ağızdan hap tedavisi gören hastada gelişen bu tablo, ağır sepsis (kan zehirlenmesi), düşük tansiyon ve akut böbrek yetmezliğine de yol açtı.

Yoğun bakım servisine alınan hasta, cerrahi müdahaleye gerek kalmadan uygulanan medikal tedaviyle 10 günde sağlığına kavuştu.

Taburcu edilen Sübhiyye Durak hastaneye kontrol amacıyla geliyor.

"Ölüm riski yüksek olan bir tablo"

Dr. Yunus Demirkol, AA muhabirine, hastada yapılan tetkikler sonucu kanda enfeksiyonlarla savaşan beyaz kan hücrelerinin düşük seviyede olduğunu, düşük tansiyon, ağır bir sepsis tablosu ve buna eşlik eden akut böbrek yetmezliği belirlediklerini söyledi.

Tedavinin ilk günlerinde biraz tedirginlik yaşadıklarını ifade eden Demirkol, "Çünkü yönetmesi zor olan bir hastaydı." dedi.

Hastanın tansiyonunu dengelemek için damar yoluyla tedavi uyguladıklarını anlatan Demirkol, "Hastamızın beyaz kan hücrelerini yükseltmek için 3 gün boyunca halk arasında 'kol iğnesi' olarak bilinen tedaviyi uyguladık. Eş zamanlı olarak geniş spektrumlu antibiyotik tedavisine başladık ve bağırsak istirahati uygulayarak ağızdan beslenmeyi kesip hastamızı damardan besledik. Yaklaşık 10 gün yoğun bakımdaki tedavisinin ardından herhangi bir cerrahi işleme gerek kalmadan medikal tedavi dediğimiz ilaç tedavileriyle hastamızın tedavisini tamamlamış olduk." diye konuştu.

Demirkol, zamanında müdahale edilmemesi halinde hastanın hayatını kaybetme riski bulunduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Tiflit tablosunda ölüm oranının çeşitli kaynaklarda yüzde 50'ye kadar çıktığı belirtilmekte. Yani mortalitesi (belirli bir toplulukta ve belirli bir zaman diliminde gerçekleşen ölüm sayısı), ölüm riski yüksek olan bir tablo. Bu tabloda erken tanı konulması ve tedavinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi önemli. Gerçekleştirilemezse hastalarımızı maalesef kaybedebiliyoruz. Hem teşhisi hem tedaviyi çok hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz için hayata tutunan hastamızı şifayla taburcu ettik."

Demirkol, bu hastalıkla ilgili literatüre geçen vakaları araştırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hastane yatışı olan kemoterapi hastalarında tiflit görülme sıklığı yaklaşık yüzde 5-6 civarında. Bu hastalık genellikle lösemi gibi kan kanserlerinde veya ağır kemoterapi alan hastalarda ortaya çıkıyor. 70 yaşındaki hastamızda yalnızca hap tedavisi görmesine, aktif kemoterapi almamasına rağmen bu tabloyla karşılaştık. Bu da nadir görülüyor. ?Literatürü taradığımızda bu yıl haziranda Japonya'daki bir doktorun bizim hastamızın aldığı tedaviyle ilişkili ilk tiflit olgusunu bildirdiğini gördük. Literatürde başka bir vaka gözlemlemedik. Literatüre katkı sunmak için vakamızla ilgili 28. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi'nde bilgilendirme yaptık. Vakamız kongrenin bildiri kitabında yer aldı. Meslektaşlarımıza katkı sağlamak amacıyla bu vakayı sunmuş olduk. Bu açıdan oldukça mutluyuz ve gururluyuz."

Normal şartlarda bu tür ağır ve nadir vakaların üniversite ya da eğitim ve araştırma hastanelerinde tedavi edildiğini anlatan Demirkol, ilçedeki hastanede bu tedaviyi başarıyla uygulamalarına sundukları katkı dolayısıyla Sağlık Bakanlığına ve İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür ettiklerini belirtti.

Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

Kontrol amacıyla geldiği hastanede yapılan tetkiklerde sonuçların olumlu olmasından memnuniyet duyan Sübhiyye Durak, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından zorlu bir tedavi süreci geçirdiğini söyledi.

İyileşip, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Durak, "Sabaha kadar ateşler içinde kıvrandım. Kızım beni hastaneye getirdi. Yunus hoca muayene ettikten sonra beni yoğun bakıma aldı. Yoğun bakımda Yunus hoca ile doktorlar ve hemşireler bana çok iyi baktı. Çok güzel tedavi oldum. Gece gündüz serum ve ilaç tedavisi uyguladılar. Gün geçtikçe rahatladığımı hissettim. Karın ağrım, ateşim ve kusmam geçti. Bugün de kontrole geldim, çok şükür hiçbir şeyim kalmamış. Allah doktorumuzdan ve emeği geçen herkesten razı olsun." diye konuştu.