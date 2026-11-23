Elazığ'da hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır kara yolu Gezin köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Işık (56) idaresindeki 35 BKZ 163 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Kazada Hüseyin Işık araçta sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı Işık, sıkıştığı araçtan AFAD ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Işık, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Işık'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.