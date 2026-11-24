Diyarbakır Silvan'da mağarada kafatası ve kemik bulundu, soruşturma başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı, kırsal Boyunlu Mahallesi'ndeki mağarada insana ait olduğu belirtilen çok sayıda kafatası ve kemik bulunması üzerine soruşturma başlattı. Bölgedeki incelemenin ardından mağaradan alınacak kafatası ve kemikler Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında bir mağarada birçok kafatası ve kemik bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.
Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı, kırsal Boyunlu Mahallesi'nde bir mağarada insana ait olduğu belirtilen birçok kafatası ve kemik bulunması üzerine soruşturma başlattı.
Bu kapsamda bölgeye güvenlik güçleri ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Cumhuriyet savcısının da katıldığı çalışmalarda bölgede inceleme yapılıyor.
Mağaradan alınacak kafatası ve kemikler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderilecek.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?