Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışların ardından debisi yükselen İnikan Deresi üzerindeki beton köprü çöktü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AKINTIYA DAYANAMADI

Olay, saat 16.30 sıralarında Kulp ilçesi Baloğlu ve Koçkar mahalleleri arasında meydana geldi. Bölgede etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından İnikan Deresi'nin debisi yükseldi. Aygün, Koçkar, Saltuk ve Akçesir mahallelerinin bağlantı grup yolu üzerinde yer alan beton köprü, şiddetli akıntıya dayanamayarak çöktü. Olay sırasında köprü üzerinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, yıkılma anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Çökmenin ardından güzergah güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı. Yolun yapım ve bakımından sorumlu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede yönlendirme ve onarım çalışması başlatırken, ulaşım için alternatif güzergahın Hamzalı-Sason-Yücebağ-Sarıçoban mahalleleri üzerindeki yol olarak belirlendiği bildirildi.