Diyarbakır'da jandarma operasyonlarında 20 kilo 436 gram esrar ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde il merkezi ve ilçelerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 kilo 436 gram esrar ile 8 uyuşturucu hap ele geçirildi. 9 ayrı olayda 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Diyarbakır'da jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 kilo 436 gram esrar ve 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerde jandarmanın sorumluluk bölgesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında 9 ayrı olay meydana gelirken, 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Operasyonlarda 20 kilo 436 gram esrar maddesi ile 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kaynak: İHA
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