Diyarbakır Kayapınar'da kum yüklü kamyon geri manevrada yan yattı, can kaybı yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Yolboyu mevkiinde kum yüklü kamyon geri manevra sırasında kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu ve inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde geri manevra yapan kamyon kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
Olay Kayapınar ilçesi Yolboyu mevkiinde meydana geldi. Kum yüklü kamyon geri manevra yaptığı sırada yan yattı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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