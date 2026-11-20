İSTANBUL'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Cemil Koç'un (38), Diyarbakır'da birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova'nın (29) ölümüne ilişkin yargılandığı davada, olay yerinde keşif yapıldı.

VALİZ CİNAYETİNİN ARDINDAN ŞÜPHELİ OLDUĞU BELİRLENDİ

İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra 13 Temmuz 2025'te Eyüp Sultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Cemil Koç, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Tasarlayarak öldürmek' suçundan, kendisine yardım eden 6 kişi de 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklandı. Soruşturma sürerken, Cemil Koç'un, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 24 Temmuz 2023'te bir sitenin 8'inci katındaki daireden düşerek ölen birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova'nın ölümünde de şüpheli olduğu belirlendi. Cemil Koç hakkında, Ejegül Ovezova'nın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyle 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

8'İNCİ KATTA BİLİRKİŞİ KEŞFİ

Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen ay görülen davanın 6'ncı duruşmasında, sanık Cemil Koç'un tutukluluğunun devamına, olayın meydana geldiği sitede de bilirkişi ve uzmanlardan oluşan bir ekiple birlikte keşif yapılmasına karar verildi. Bugün sabah saatlerinde yapılan ve Cumhuriyet savcısının da katıldığı keşifte, Ejegül'ün 8'inci kattan düştüğü alan ve olayın meydana geldiği evde incelemeler yapıldı. Ayrıca dronla da görüntüler alındı. Yapılan keşifte sanık Cemil Koç'un olay yerine getirilmediği görüldü. Davanın 7'nci duruşması, 18 Şubat 2027'de görülecek.

AYŞE TOKYAZ CİNAYETİNDEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALMIŞTI

Cemil Koç, Ayşe Tokyaz'ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada, 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek' öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.