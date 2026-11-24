Diyarbakır'da JASAT koordinesinde aranan 101 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı JASAT koordinesinde ilçe jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmada çeşitli suçlardan aranan 101 şüpheli yakalandı. Valiliğin açıklamasına göre yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 101 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.
Bu kapsamda çeşitli suçlardan aranan 101 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?