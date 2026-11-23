DİYARBAKIR'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Bismil kara yolu, Göksu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki V.A., Ü.A., S.D., İ.G., H.O., Y.E.A., E.A. ve R.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.