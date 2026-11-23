İki otomobilin çarpışması sonucu Diyarbakır-Bismil yolunda 8 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır-Bismil kara yolunun Göksu Mahallesi mevkisinde akşam saatlerinde iki otomobil çarpıştı ve araçlardaki 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
DİYARBAKIR'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Bismil kara yolu, Göksu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki V.A., Ü.A., S.D., İ.G., H.O., Y.E.A., E.A. ve R.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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