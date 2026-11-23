Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi Çocuk Hakları Komisyonu, 20 Kasım 2025-20 Kasım 2026 dönemini kapsayan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Çocuk Hak İhlalleri Raporu'nu açıkladı. Raporda, en az 57 çocuğun yaşamını yitirdiği, 34 çocuğun yaralandığı, 36 çocuğun gözaltına alındığı ve 26 çocuğun tutuklandığı belirtildi.

İHD Diyarbakır Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Çocuk Hak İhlalleri Raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Derneğe yapılan başvurular ve medya taramalarından elde edilen verilerle hazırlanan raporda, tespit edilebilen vakalar esas alındığı için ihlal sayılarında "en az" ifadesinin kullanıldığı belirtildi.

Açıklama metnini okuyan İHD Diyarbakır Şubesi Çocuk Hakları Komisyonu Üyesi Eylem Kaya, şöyle konuştu:

"Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme; ayrım gözetmeme, çocuğun üstün yararı, yaşama ve gelişme hakkı ile çocuğun görüşlerine saygı ilkelerini esas almaktadır. Taraf devletler, çocukların haklarını korumak ve haklara erişimin önündeki engelleri kaldırmakla yükümlüdür.

Çocukların barış ortamında yaşaması, haklarının korunmasının temel koşullarındandır. Kürt Meselesi bağlamında uzun yıllar devam eden çatışmalı süreç; çocukların yaşamını, güvenliğini ve gelişimini ağır biçimde etkilemiştir. Kayıplar, zorla yerinden edilme, yoksulluk ve toplumsal travmaların çocuklar üzerindeki sonuçları bugün de sürmektedir. Raporumuzda yer alan mayın ve sahipsiz patlayıcılar nedeniyle yaralanmalar ile sınır hattındaki yaralanma kaydı, çocukların yaşamlarında devam eden tehlikelere işaret etmektedir.

Kürt meselesinin demokratik ve barışçıl çözümü yönündeki çabaların, çocukların haklarını güvence altına alacak hukuki ve siyasi adımlarla desteklenmesi gerekmektedir. Çocukların çatışmadan, şiddetten ve ayrımcılıktan uzak yaşayabildiği bir ortamın kurulması, barışın toplumsallaşması ve kalıcılığı açısından belirleyicidir. Özellikle çocukların anadilleri ve kimlikleri nedeniyle dışlanmadığı, anadillerini başta eğitim kurumları olmak üzere hayatın tüm alanlarında kullanabildikleri ve geleceklerini özgürce kurabildikleri bir yaşamın koşulları sağlanmalıdır."

"EN AZ 57 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRMİŞ, EN AZ 34 ÇOCUK YARALANMIŞTIR"

Cezasızlığın çocuk hak ihlallerinin sürmesinde önemli bir etken olduğunu belirten Kaya, şöyle devam etti:

"Cezasızlık olgusu çocuk hak ihlallerinin sürmesinde de önemli bir etkendir. Geçmişte çocuklara karşı işlenen ağır hak ihlallerinin aydınlatılması ve sorumluların yargı önüne çıkarılması, toplumsal barışın kurulması bakımından önem taşımaktadır. Çocuk ölümlerinin cezasız bırakılması, yargı sistemine duyulan güveni zedelemekte ve benzer ihlallerin tekrarlanmasına zemin hazırlamaktadır.

Rapor döneminde kayda geçirilen olaylarda en az 57 çocuk yaşamını yitirmiş, en az 34 çocuk yaralanmıştır. Bilançoda 22 kuşkulu çocuk ölümü ve 5 çocuk intiharı yer almaktadır. Bu ölümlerin ve yaralanmaların nedenlerinin bütün yönleriyle aydınlatılması Devletin yükümlülüğündedir. Çocukların kuşkulu biçimde yaşamını yitirdiği olaylarda ise yeterli araştırma yapılmadan doğrudan kaza veya intihar sonucuna ulaşılması kabul edilebilir değildir. İntihar olarak bildirilen ölümlerde çocuğun maruz kalmış olabileceği şiddet, istismar, baskı ve ihmallerin araştırılması gerekmektedir.

Resmi hata ve ihmal kapsamında kaydedilen olaylarda 2 çocuk yaşamını yitirmiştir. Çocukların bulunduğu eğitim kurumlarında veya diğer kamusal alanlarda güvenliklerinin sağlanması ilgili kurumların sorumluluğundadır."

"RAPOR DÖNEMİNDE 9 ÇOCUK ÇALIŞIRKEN YAŞAMINI YİTİRMİŞTİR"

Çocuk işçiliği ve şiddet vakalarına ilişkin de bilgi veren Kaya, şunları söyledi:

"Rapor döneminde 9 çocuk çalışırken yaşamını yitirmiştir. Tarım alanlarında, inşaatlarda ve sanayi işletmelerinde meydana gelen bu ölümler, çocuk emeği sömürüsünün ağır sonuçlarını ortaya koymaktadır.Mesleki eğitim uygulamaları çocukların yaşamı, sağlığı ve gelişimi esas alınarak düzenlenmeli; eğitim adı altında çocukların güvencesiz ve tehlikeli işlerde çalıştırılmasına son verilmelidir.

Aile içi şiddet kapsamında 3, toplumsal alandaki şiddet kapsamında ise 5 çocuk ölümü kaydedilmiştir. Raporda aile içinde, toplumsal alanda ve okulda cinsel istismar ve taciz iddiaları da bulunmaktadır. Çocukların şiddeti ve istismarıbildirebileceği erişilebilir ve güvenli başvuru yolları oluşturulmalıdır.

Okullara yönelik silahlı saldırılarda çocukların yaşamını yitirmesi ve yaralanması, eğitim ortamlarının güvenliğine ilişkin ciddi sorunları ortaya koymaktadır."

"RAPORDA 36 GÖZALTI KAYDI VE 26 TUTUKLAMA YER ALMAKTADIR"

Kaya, çocukların özgürlüğü ve güvenliğine ilişkin verileri ise şöyle açıkladı:

"Çocukların özgürlüğü ve güvenliği bakımından raporda 36 gözaltı kaydı ve 26 tutuklama yer almaktadır. Gözaltında veya gözaltı işlemi sırasında 3, gözaltı yerleri dışında ise 5 çocuğun işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı bildirilmiştir. Çocukların protestolara katılmaları, düşüncelerini açıklamaları ve kültürel kimliklerini ifade etmeleri nedeniyle karşılaştıkları müdahaleler, Sözleşme kapsamındaki çocuk hakları güvenceleri çerçevesinde değerlendirilmelidir. İşkence ve kötü muamele iddiaları etkili biçimde soruşturulmalı, sorumlular hakkında gerekli adli ve idari işlemler yürütülmelidir."