Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yoğun yağışların Balurka Çayının su debisini yükseltmesi sonucu çöken Balurka Köprüsü nedeniyle Aygün, Saltuk ve Koçkar mahalleleri ile bağlı mezraların ulaşımı için alternatif güzergah belirlendi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Tuzla-Salkımlı-Uzunova mahallelerini birbirine bağlayan grup yolunun asfalt olmayan 4 kilometrelik bölümünde iyileştirme çalışması yürütüyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Kulp ilçesinde etkili olan yoğun yağışların ardından Balurka Çayı üzerindeki Balurka Köprüsünün çökmesi üzerine bölgedeki ulaşımın alternatif güzergahtan sağlanması için çalışma başlattı. Kulp ilçesine bağlı Aygün, Saltuk ve Koçkar mahalleleri ile bu mahallelere bağlı mezraların ulaşımını sağlayan Balurka Köprüsü, yoğun yağışlar nedeniyle çayın su debisinin yükselmesi sonucu çöktü. Köprünün çökmesiyle birlikte söz konusu mahalle ve mezralara ulaşımda alternatif güzergahın kullanılması gerektiği bildirildi. Büyükşehir Belediyesi, bölgede yaşayan vatandaşların ulaşımını sürdürebilmesi için alternatif güzergah olarak Tuzla Mahallesi yol ayrımından başlayan ve Tuzla, Salkımlı ile Uzunova mahallelerini birbirine bağlayan 15 kilometrelik grup yolunu belirledi. Bu güzergahı kullanacak vatandaşlar, Kulp-Silvan-Batman karayoluna ulaşabilecek. Ekipler, Balurka Köprüsünün çökmesi nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için vatandaşların söz konusu alternatif yolu kullanmaları gerektiğini belirtti. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, alternatif güzergahın asfalt bulunmayan 4 kilometrelik bölümünde iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. İş makineleriyle yürütülen çalışmalarda, yol güzergahındaki zemin düzenlenerek ulaşım şartlarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Greyder ve diğer iş makinelerinin yanı sıra kamyonların da görev aldığı çalışmalarda, yolun kullanıma daha elverişli hale getirilmesi için düzenleme yapılıyor.