(TBMM) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, Diyarbakır Havalimanı'nın adının "Diyarbakır Tahir Elçi Havalimanı" olarak değiştirilmesi için kanun teklifi verdi. Teklifin gerekçesinde, Tahir Elçi'nin insan hakları, hukukun üstünlüğü ve toplumsal barış için verdiği mücadeleye dikkat çekildi.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, Diyarbakır Havalimanı'nın adının "Diyarbakır Tahir Elçi Havalimanı" olarak değiştirilmesi için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sundu.

Teklifin gerekçesinde, eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin meslek yaşamı boyunca insan hakları ihlallerinin önlenmesi, hukukun üstünlüğü ve toplumsal barış için mücadele ettiği belirtildi.

Elçi'nin 28 Kasım 2015'te Diyarbakır'ın Sur ilçesinde çıkan çatışmalarda hasar gören Dört Ayaklı Minare'nin önünde yaptığı basın açıklamasının ardından yaşamını yitirdiği hatırlatılan gerekçede, Tahir Elçi'nin yaşamı boyunca cezasızlıkla mücadele ettiği, faili meçhul cinayetlerin araştırılmasını, temel hak ve özgürlüklerin korunmasını savunduğu ifade edildi.

Elçi'nin şiddetin kimden geldiğine bakmaksızın her türlü şiddete karşı durduğu ve sorunların demokratik siyaset ve hukuk zemininde çözülmesi gerektiğini savunduğu kaydedilen gerekçede, Diyarbakır Havalimanı'nın adının değiştirilmesinin, Tahir Elçi'nin anısının yaşatılması ve barış kültürünün gelecek nesillere aktarılması amacı taşıdığı belirtilerek, "Diyarbakır'a gelen herkese bu şehrin şiddeti değil, barışı; cezasızlığı değil, adaleti seçtiğini hatırlatacaktır" ifadesine yer verildi.