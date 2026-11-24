Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Silvan ilçesinde mağarada bulunan kemiklere ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Silvan ilçesindeki Ecnebi Mağarası'nda kafatası ve kemik bulunduğuna ilişkin 23 Kasım 2026 tarihinde yapılan ihbar üzerine Silvan Cumhuriyet Başsavcılığınca ivedilikle soruşturma başlatıldığı, olay yerinin muhafaza altına alındığı belirtildi. Açıklamada, "24 Kasım 2026 sabahı Silvan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda ve görevlendirilen Cumhuriyet savcısının nezaretinde, Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin katılımıyla mağarada keşif yapılmıştır. Mağarada elde edilen bulguların incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine karar verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" denildi.