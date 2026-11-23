Diyarbakır'da refüje giren Tofaş hurdaya döndü, 5 kişi yaralanmadan kurtulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Adıyaman'dan Van'a giden Tofaş, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda refüje girip hurdaya döndü. Araçtaki 5 kişi yaralanmadan kurtulurken jandarma yolda güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 5 kişinin bindiği Tofaş otomobil, kaza sonucu refüje girip hurdaya dönerken yaralanan olmadı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'dan Van'a giden 04 D 3882 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje girerek kaza yaptı. Hurdaya dönen otomobildeki 5 kişi, kazayı burunları kanamadan atlattı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma, yolda güvenlik önlemleri alarak ulaşımı sağladı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?