Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bulunan bir eve yıldırım isabet etmesi sonucu, içerideki anne ve iki çocuğu yaralandı. Traktör yardımıyla ana yola ulaştırılan ve burada sağlık görevlilerine teslim edilen yaralılar, tedavi edilmek üzere Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANNE VE ÇOCUKLARI YARALANDI

Olay, Ergani ilçesi kırsal Aşağıbitikçi Mahallesi'ndeki Pınarbaşı Küme Evleri'nde meydana geldi. Eve yıldırım düşmesi sonucu odada oturan N.F. (28) ile çocukları O.F. (9) ve A.F. (8) yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörle ana yola getirilen yaralılar, burada sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan anne ve çocukları, tedaviye alındı.