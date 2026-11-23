Diyarbakır Yenişehir'de tartışma silahlı kavgaya dönüştü, esnaf bacağından yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Mahmut Azizoğlu Caddesi'nde bir esnaf ile bir kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve esnaf bacağından vurularak yaralandı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir esnaf, çıkan kavgada silahla ayağından vurulması sonucu yaralandı.
Olay, Yenişehir ilçesi Mahmut Azizoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Esnaf ile bir kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Olayda esnaf bacağından yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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