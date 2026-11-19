Diyarbakır’da göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmada, bir tırın dorsesine gizlenmiş 55 düzensiz göçmen ortaya çıkarıldı. Tırda yapılan kontrollerde, göçmenlerin profil demirlerle oluşturulan özel bir bölmede taşındığı belirlendi.

UYGULAMA NOKTASINDA DURDURULDU

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, “göçmen kaçakçılığı” suçunu önlemeye yönelik 18 Kasım’da çalışma yaptı. Bu kapsamda Kırmasırt Mahallesi’nde, Mardin yolu Diyarbakır istikametindeki TRT Jandarma Uygulama Noktası mevkiinde bir tır durduruldu.

DORSENİN TABANINDA GİZLİ BÖLME

Tırda yapılan aramada, 13 metrelik sal dorsenin tabanına profil demirler kullanılarak gizli bir bölme oluşturulduğu tespit edildi. 1 metre yüksekliğinde ve 2,5 metre genişliğindeki bölmenin üst kısmının damlama borularıyla örtüldüğü, dış kısmının ise çadırla kapatıldığı görüldü.

ORGANİZATÖR OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gizli bölmede saklanan 55 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile organizatör olduğu iddia edilen İ.Ç. yakalandı. Şüpheli İ.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.