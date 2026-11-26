Diyarbakır’da 21 Ağustos 2024’te kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın babası Arif Güran, "adalet" talebiyle 19 Eylül'de Diyarbakır’dan başlattığı yürüyüşün 69. gününde Ankara'ya ulaştı.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, bugün Ankara girişinde, Ahlatlıbel Kavşağı yakınlarında Arif Güran ile bir araya geldi. Ekmen, Güran’ın 69 gündür her gün 12 saat ve 25 kilometre yürüyerek, hiçbir gün araç kullanmadan Diyarbakır’dan Ankara’ya ulaşmaya çalıştığını söyledi.

EKMEN: TEK DERDİ KIZININ GERÇEK KATİLİNİN CEZALANDIRILMASI

Arif Güran’ın, kızı Narin’in hayatını kaybetmesi nedeniyle görülen davada adalet arayışını sürdürdüğünü belirten Ekmen, "Arif Güran bu süre içerisinde kızı Narin Güran'ın hayatını kaybetmesi, katledilmesi nedeniyle çok hızlı bir şekilde hem yerel mahkemede hem istinafta hem Yargıtay’da kamuoyu baskısı altında çok hızlı bir şekilde görüşülen ve adeta görüşülmeden karara bağlanan bir dosyada adalet arayışını sürdürüyor. Tek derdi kızının gerçek katilinin cezalandırılması, masum bir şekilde cezaevinde olan aile fertlerinin özgürlüğüne kavuşturulması ve en önemlisi ailenin üzerindeki bu lekenin kaldırılması. Biz de bugün kendisine destek olmak için buradayız.” ifadelerini kullandı.

“ADALET NEYSE O TECELLİ ETSİN İSTİYORUZ”

Ekmen, sözlerine şu şekilde devam etti: “Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Adalet Bakanımız, AK Partili yetkililer kendisini bugün ve yarın dinler. Tek bir isteğimiz var: Ön yargısız bir şekilde, geçmişten gelen tartışmaların etkisi altında kalmadan, sosyal medya lincini göz ardı ederek hukuk, adalet neyse o tecelli etsin istiyoruz. Başka bir talebi yok."

GÜRAN: KIZIMIN HAKKINI VE HAKİKATİNİ İSTİYORUM

Arif Güran da bir baba olarak kızının hakkını ve adaleti aradığını belirterek, yürüyüşünü adil bir yargılama talebiyle sürdürdüğünü söyledi.

Güran, şöyle konuştu: "Ben bir baba olarak son ana kadar onu haykırıyorum, ben kızımın hakkını istiyorum. Somut delillerle kızımın hakkı ve hakikatini istiyorum. 69 gündür yürüyorum. Kızımın hakkı ve adaleti için yürüyorum. Adil bir yargılama için yürüyorum ve inşallah Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımın beni kabul edeceğine, beni dinleyeceğine ve adil bir şekilde yeniden yargılama yolu açılacağına inanarak ben 69 gündür bu yolda yürüyorum."

Ekmen’e desteği için teşekkür eden Güran, "Ben isterim ki şu anki sayın vekilim gibi diğer vekillerin de bu olaya duyarlı olmalarını ve bir babaya sahip çıkmalarını isterim" dedi.