Diyarbakır Silvan'da sabah sisinin oluşturduğu manzara dronla kayda alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sabahın erken saatlerinde etkili olan sis, ilçeyi farklı bir görünüme kavuşturdu. İlçenin doğal güzellikleri üzerindeki sis manzarası, dronla görüntülenerek kayda alındı.
SİS DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sabahın erken saatlerinde etkili olan sis, güzel görüntüler oluşturdu. İlçenin doğal güzelliklerini farklı bir atmosfere bürüyen sis manzarası, dronla görüntülendi.
Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?