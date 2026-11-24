Diyarbakır'da jandarma ekipleri bir haftalık ara tatilde Silvan ilçesinin kırsal Boyunlu Mahallesi'ndeki bir okulun masalarını, sıralarını, dolaplarını ve kapılarını yenileyerek öğrencilere ve öğretmenlere sürpriz yaptı.

Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığı, Boyunlu İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu idaresinin talebi üzerine okuldaki masa, sıra, dolap ve kapıları yenilemek için çalışma başlattı.

Bir haftalık ara tatili fırsat bilerek okulda çalışma yürüten jandarma personeli, yıpranan ve boyası dökülen eşyaları bahçeye çıkararak, önce zımparaladı, sonra boyadı.

Jandarma ekipleri masa ve sıraların yanı sıra öğretmenlerin kullandığı dolapları ve kapıları da yenileyerek okulun fiziki şartlarını daha konforlu hale getirdi.

Ara tatil sonrası okula gelen öğrenciler ve öğretmenler jandarmanın bu sürpriz çalışmasıyla yenilenen masaları, sıraları ve dolapları gördüklerinde sevinç yaşadı.

Jandarmanın çalışması eğitimcilere de Öğretmenler Günü hediyesi oldu

Silvan Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Mustafa Gümüşoğlu okulu ziyaret ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere karanfil, öğrencilere de kırtasiye malzemesi hediye etti.

Doktor olan jandarma personelinden oluşan ekipler de okulda öğrencilere ağız, diş ve göz taraması yaptı.

Okul Müdürü İlyas Av, AA muhabirine, 2000 yılında eğitime açılan okulda 320 öğrencinin taşımalı eğitim gördüğünü söyledi.

Av, okuldaki eşyaların eskidiğini, yenilenmesi gerektiğini, jandarmanın desteğiyle ara tatilde gerekli çalışmanın yürütüldüğünü belirtti.

Okuldaki eşyaların böylece yenilendiğini anlatan Av, şunları kaydetti:

"Silvan Alay Komutanımız bizi ziyarete geldiğinde okulumuzun bir eksiği olup olmadığını sordular. Biz de sıra, masa, dolaplarımızın eskidiğini belirttik. Ara tatilde Komutanlıktan bir ekip sıraları, masaları, kapıları, boyayıp yenilediler ve sınıflara öğretmen dolabı yaptılar. Ara tatilden sonra öğrencilerimize yetiştirdik. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz okula geldiğinde çok mutlu oldular. Bu sevinci hep bir birlikte yaşadık. Komutanımız da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerimize karanfil takdim etti."

Av, bu çalışmalarından dolayı Silvan Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Gümüşoğlu ile katkı sunan tüm jandarma personeline teşekkür etti.

"Sınıflara girdiğimizde çok şaşırdık"

Bu yıl göreve başlayan sınıf öğretmeni Zeynep Karaçöl, ara tatilde böyle bir sürpriz çalışma yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Karaçöl, "Jandarma ekipleri çocuklara ve bize sürpriz yapmak için sınıfları yenilemişler. Sınıflara girdiğimizde hepimiz çok şaşırdık. Dolaplarımız, masalarımız, sıralarımız yenilenmiş, onarılmış. Jandarma ekiplerimiz bize karanfil dağıttılar, çocuklara çok güzel hediyeler getirmişler. İlk Öğretmenler Günüm olması nedeniyle çok mutlu oldum. Herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Öğrencilerden Züleyha Muş da okulun yenilenen eşyalarını çok beğendiğini, arkadaşlarıyla çok mutlu olduklarını belirterek, hem bu çalışmadan hem de hediyelerden dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.