Şişli'de marketten çıkan vatandaşa çarpan araç sürücüsü gözaltına alındı - Son Dakika
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Şişli'de marketten çıkan vatandaşa çarpan araç sürücüsü gözaltına alındı

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Şişli\'de marketten çıkan vatandaşa çarpan araç sürücüsü gözaltına alındı
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İddiaya göre Şişli Salih Tozan Sokak'ta 16.30'da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, önce park halindeki araca, ardından marketten çıkmak üzere olan vatandaşa çarptı. Yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken sürücü gözaltına alındı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, önce park halindeki araca, ardından marketten çıkmak üzere olan vatandaşa çarptı. Yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Şişli Salih Tozan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 34 ZG 0910 araç hızını alamayıp önce park halindeki araca çarpıp kaldırıma çıkarak, ardından o esnada marketten çıkmak üzere olan vatandaşa çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaş sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı. İskelenin yıkılma ihtimaline karşı ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın önce park halindeki araca çarptığı, ardından marketten çıkan vatandaşa çarptığı anlar yer alıyor.

Kaynak: İHA
Salih Tozan3. SayfaGüvenlikOtomobilGüncelŞişliKazaSon Dakika

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