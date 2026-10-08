Bursa'da 1 ölü, 2 yaralı tünel kazasının kamera görüntüsü soruşturmaya eklendi - Son Dakika
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Bursa'da 1 ölü, 2 yaralı tünel kazasının kamera görüntüsü soruşturmaya eklendi

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Bursa-Orhaneli kara yolu Doğancı Tüneli'nde 17 Mayıs'ta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüsü, oluş şeklinin belirlenmesi için soruşturma dosyasına eklendi.

Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü soruşturma dosyasına eklendi.

Bursa- Orhaneli kara yolu Doğancı Tüneli'nde 17 Mayıs'ta B.Ç. yönetimindeki 16 BEZ 897 plakalı otomobilin çarptığı 16 BRL 633 plakalı motosikletin sürücüsü Ali Bilensir'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazaya ait yeni bir güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

KORKUNÇ KAZA KAMERADA

Görüntüde, tünel içerisinde ilerleyen motosiklete otomobilin çarpması ve kazanın ardından çevredeki sürücülerin durarak yardım etmeye çalışması yer aldı.

Soruşturma kapsamında incelenen görüntü, kazanın oluş şeklinin belirlenmesi amacıyla soruşturma dosyasına eklendi.

Ali Bilensir idaresindeki 16 BRL 633 plakalı motosiklet, Bursa-Orhaneli kara yolu Doğancı Tüneli'nde 17 Mayıs'ta B.Ç. yönetimindeki 16 BEZ 897 plakalı otomobille çarpışmış, Bilensir olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan C.B. ile otomobil sürücüsü B.Ç. ise yaralı halde çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bursa'da 1 ölü, 2 yaralı tünel kazasının kamera görüntüsü soruşturmaya eklendi - Son Dakika
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