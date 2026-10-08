Silivri E-5'te aşırı hız iddiasıyla dört aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Silivri E-5'te aşırı hız iddiasıyla dört aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Silivri E-5\'te aşırı hız iddiasıyla dört aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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İstanbul Silivri E-5'te aşırı hız iddiasıyla dört aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılıp Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, takla anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Silivri E-5 kara yolunda aşırı hızlı olduğu ileri sürülen aracın önündeki araca çarpmasıyla meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza ve araçların takla attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Silivri E-5 kara yolu Tekirdağ istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hızlı gittiği ileri sürülen bir araç, aynı yönde ilerleyen araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle öndeki araç yoldan çıkarak takla atıp ters döndü. Kazaya neden olan araç ise, çarpmanın etkisiyle savrularak yaklaşık 200 metre boyunca taklalar atıp sürüklendi. Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda yaralanan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, arkadan çarpan aracın yüksek hızla ilerlediği görüldü. Dört aracın karıştığı zincirleme kazada takla atan iki araçta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Silivri Devlet HastanesiİstanbulGüvenlikOtomobil3. SayfaİtfaiyeGüncelKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Silivri E-5'te aşırı hız iddiasıyla dört aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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