Çankırı Bayramören'de tomruk yüklü tır ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çankırı Bayramören'de tomruk yüklü tır ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Çankırı'nın Bayramören ilçesinde Kurşunlu-Araç kara yolu Belenli köyü mevkisinde tomruk yüklü tır ile otomobil çarpıştı, kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde tomruk yüklü tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

C.K. idaresindeki 18 ABZ 595 plakalı otomobil, Kurşunlu-Araç kara yolu Belenli köyü mevkisinde F.B. yönetimindeki 37 ABU 061 plakalı tomruk yüklü tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan M.K. ve E.Y. yaralandı.

Yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çankırı Bayramören'de tomruk yüklü tır ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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