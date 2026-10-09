Van Edremit'te işçi servisi minibüsleri çarpıştı, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Van Edremit'te işçi servisi minibüsleri çarpıştı, 8 kişi yaralandı

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Van Edremit\'te işçi servisi minibüsleri çarpıştı, 8 kişi yaralandı
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Van'ın Edremit ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan iki servis minibüsü, Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Tekstilkent'te çarpıştı ve 8 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerince araçlardan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van'ın Edremit ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Van- Hakkari kara yolu üzerindeki Tekstilkent'te meydana geldi. Tekstil işçilerini taşıyan iki servis minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve Tekstilkent İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçlardan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Van Edremit'te işçi servisi minibüsleri çarpıştı, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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