Van Edremit\'te işçi servisi minibüsleri çarpıştı, 8 kişi yaralandı

Van'ın Edremit ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Van- Hakkari kara yolu üzerindeki Tekstilkent'te meydana geldi. Tekstil işçilerini taşıyan iki servis minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve Tekstilkent İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçlardan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.