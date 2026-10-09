Ankara Mamak'ta iddiaya göre freni boşalan kamyonet 3 araç ve 2 direğe çarptı - Son Dakika
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Ankara Mamak'ta iddiaya göre freni boşalan kamyonet 3 araç ve 2 direğe çarptı

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Ankara Mamak\'ta iddiaya göre freni boşalan kamyonet 3 araç ve 2 direğe çarptı
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Ankara'nın Mamak ilçesinde inşaat alanına kum boşaltırken iddiaya göre freni boşalan kamyonet, park halindeki 3 araca ve 2 aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazada can kaybı ve yaralanma olmadı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde inşaat alanına kum boşaltırken freni boşalan kamyonet, park halindeki 3 araca ve 2 aydınlatma direğine çarparak durdu.

Kaza, öğle saatlerinde Tuzluçayır Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat alanına kum boşaltan 06 FVB 559 plakalı kamyonet, iddiaya göre frenleri boşalıp yokuş aşağı gitmeye başladı. Damperi açık şekilde giden araç, cadde üzerinde park halinde bulunan 2 otomobil ve 1 hafif ticari araç ile 2 aydınlatma direğine çarptıktan sonra durdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı ve yaralananın olmadığı öğrenildi.

Caddede esnaflık yapan Hamza Timur, "Kamyonun kum dökerken freni boşalmış. Direği altına alıp aşağı doğru kaymış. Karşı taraftaki kum yığınına da çarptı, sonra zar zor durdu" dedi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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