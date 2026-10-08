Kastamonu Tosya\'da kamyon yan yattı, 2 yolcu yaralandı, kaza anı kamerada

Kastamonu Tosya'da kamyon yan yattı, 2 yolcu yaralandı, kaza anı kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu Tosya'da Samsun D100 Karayolu'nda kontrolden çıkan kamyon yan yattı. Sürücü yara almazken araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı; kaza anı kameralara yansıdı.
KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonun yan yatması sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza anı kameralara yansıdı.
Kaza, Samsun D100 Karayolu Karasapaca köyü mevkisinde meydana geldi. Samsun yönüne giden M.K. yönetimindeki 27 ABE 46 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kendi etrafında dönerek yol kenarına yan yattı. Kazada sürücü yara almazken, kamyonda yolcu olarak bulunan B.K. ve K.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?