Siirt'te motorundan duman çıkan araç, Rus Pazarı önünde alev aldı, itfaiye söndürdü - Son Dakika
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Siirt'te motorundan duman çıkan araç, Rus Pazarı önünde alev aldı, itfaiye söndürdü

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Siirt\'te motorundan duman çıkan araç, Rus Pazarı önünde alev aldı, itfaiye söndürdü
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Siirt'te seyir halindeyken motor bölümünden duman çıkan araç, Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi'ndeki Rus Pazarı önünde alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü, olayda ölen ya da yaralanan olmadı ve araç kullanılamaz hale geldi.

Siirt'te seyir halindeyken motor bölümünden duman çıkan araç, kısa süre sonra alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Olay Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi'nde Rus Pazarı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki aracının motor bölümünden duman çıktığını fark eden sürücü, aracını durdurarak kontrol etmek istedi. Bu sırada araçta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Otomobil3. SayfaİtfaiyeGüncelSiirtOlaySon Dakika

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