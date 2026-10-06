Çorlu\'da alkolmetreyi üflemeyen sürücü \'Okumam yazmam yok\' dedi, 390 bin TL ceza aldı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin yaptığı denetimde alkolmetreyi üflemek istemeyen sürücü M.B., kimlik numarası sorulunca "Okumam yazmam yok" karşılığını verdi. 1.53 promil alkollü çıkan sürücünün daha önce de 2 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlenmesine üzerine 390 bin lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda sürücüler üzerinde denetim yaptı. Polisin 'dur' uyarısında bulunduğu 59 ANR 349 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü M.B., aracını yol kenarına park ettikten sonra yaya olarak kaçmak isterken yakalandı. Sürücünün alkolmetreyi üflemekte direnmesi üzerine polis, kimlik numarasını sordu. M.B., "Okumam yazmam yok" karşılığını vermesi üzerine polis memuru, "Okuman yazman mı yok? O arabayı nasıl sürüyorsun? dedi. M.B. ise "T.C. evde, kimliğim evde" yanıtını verdi.

M.B.'nin yapılan kontrolünde 1.53 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce alkollü araç kullanmaktan 2 kez ehliyetine el konulduğu tespit edilen M.B.'ye, toplam 390 bin lira ceza uygulandı, ehliyetine de 2031 yılına kadar el konuldu.

Ehliyetine el konulan M.B., telefonla bir yakınını arayarak, "Alkollüydüm, ehliyetim yok. Arabayı kaptırdım, eve ne diyeyim sen bana akıl ver" dedi. Aracı otoparka çekilen M.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.